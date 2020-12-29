Boeing 737 Max tipi uçak iki yıl sonra Miami'den New York'a uçtu - Son Dakika

Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazalarından sonra uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının iki yıl aradan sonra Miamai- New York seferini gerçekleştirdi.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'e ait 737 Max tipi yolcu uçağının seferleri, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından 2019'da durdurulmuştu. ABD Federal Havacılık İdaresi, Miami-New York seferi için Boeing 737 Max tipi uçağın iki yıl aradan sonra tekrar sefer yaptığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Boeing'in uçakta yaptığı değişiklikleri onayladığı ifade edildi. ABD medyası Boing 737 Max tipi uçağın iki yıl aranın ardından Miami'den New York'a gerçekleştirdiği seferi son dakika olarak aktardı.

YOLCULARDAN KALKIŞ ANI ALKIŞ

American Havayollarına ait 718 seferli, Boeing 737 Max tipi uçak yerel saat ile 10: 30'da Miami Uluslararası Havaalanı'ndan kalkarak, New York'a uçtu. Uçağın pilotu Sean Roskey kalkış anı yaptığı anonsta "Boeing 737 Max ile uçuyoruz" duyurusunu yaptı. "Bu uçağa son derece güveniyoruz. Nitekim karım da uçakta" ifadelerini kullandı. Uçalkta bulunan yolcuların alkış sonrası pilotu ve kabin ekibini alkışladığı ifade edildi.

HENÜZ ONAY VERMEYEN ÜLKELERİN SAYISI FAZLA

Öte yandan, birçok ülkenin havacılık otoriteleri, 737 Max'in kullanımını henüz onaylamadı. Fakat, Brezilya havayolu şirketi GOL Havayolları, Aralık ayının başlarında yolcu uçuşları sunan ilk havayolu şirketi oldu. Meksika merkezli Aeromexico Havayolları ise, geçen hafta Mexico City ile Cancun arasındaki seferleri 737 Max ile yeniden başlatmıştı.