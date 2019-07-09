Son Dakika Haberleri: Boeing 737 satışlarında sert düşüş
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Boeing 737 satışlarında sert düşüş

1 saat önce

Boeing şirketi, yılın ilk çeyreğinde 89 adet 737 model uçak siparişini teslim ederken, ikinci çeyrekte bu sayı 24'e düştü.

Boeing 737 satışlarında sert düşüş, System.String[]
Boeing, Ekonomi
Boeing şirketi, yılın ilk çeyreğinde 89 adet 737 model uçak siparişini teslim ederken, ikinci çeyrekte bu sayı 24'e düştü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:07 
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