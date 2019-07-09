Boeing 737 satışlarında sert düşüş
1 saat önce
Boeing şirketi, yılın ilk çeyreğinde 89 adet 737 model uçak siparişini teslim ederken, ikinci çeyrekte bu sayı 24'e düştü.
Boeing Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:07
şirketi, yılın ilk çeyreğinde 89 adet 737 model uçak siparişini teslim ederken, ikinci çeyrekte bu sayı 24'e düştü.
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