Boeing 787 Tipi Uçaklar Haziran Ayında THY Filosunda
1 saat önce
TÜRK Hava Yolları (THY), daha önce sipariş verdiği Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında filoya katılacağını açıklandı.
TÜRK Hava Yolları (THY
), daha önce sipariş verdiği Boeing
787 tipi uçağın Haziran ayında filoya katılacağını açıklandı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, " Boeing 787, şimdiki planlamaya göre Haziran 2019 da ilk defa filomuza katılacaktır. Boeing 737
Max uçaklarından halihazırda 8 adeti filomuzda bulunmaktadır. Airbus A350 uçağının ilk teslimi Mart 2020 olarak planlanmıştır" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:36 Kaynak: DHA
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