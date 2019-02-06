Son Dakika Haberleri: Boeing 787 Tipi Uçaklar Haziran Ayında THY Filosunda

Boeing 787 Tipi Uçaklar Haziran Ayında THY Filosunda

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY), daha önce sipariş verdiği Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında filoya katılacağını açıklandı.

Boeing 787 Tipi Uçaklar Haziran Ayında THY Filosunda, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY), daha önce sipariş verdiği Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında filoya katılacağını açıklandı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Boeing 787, şimdiki planlamaya göre Haziran 2019 da ilk defa filomuza katılacaktır. Boeing 737 Max uçaklarından halihazırda 8 adeti filomuzda bulunmaktadır. Airbus A350 uçağının ilk teslimi Mart 2020 olarak planlanmıştır" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:36 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Boeing, Güncel
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