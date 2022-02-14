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Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı

14.02.2022 19:40
Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir kadının boğazı kesilerek öldürülüp 15 bin lirası ve bir hediyelik altınının alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir kadının boğazı kesilerek öldürülüp 15 bin lirası ve bir hediyelik altınının alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bayat ilçesinde 20 gün önce evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan 58 yaşındaki Hacer Evlice cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf ederek kadının boğazını kestiğini belirten Fatih A. ile olayda gözcülük yapan Emre K. tutuklanırken, olay anında bulunmayan ancak daha önceden olayın planlanması aşamasında yer alan Muhammed Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı

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Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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