Son Dakika Haberleri: Boğaziçi'nde asflat çalımaları sürüyor
Son Dakika Güncel Boğaziçi'nde asflat çalımaları sürüyor

Boğaziçi'nde asflat çalımaları sürüyor

8 dakika önce

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde kış gelmeden önce asfaltsız yol kalmaması için kolları sıvayan Belediye Başkanı İbrahim Ercan, beldedeki asfalt çalışmalarına hız verdi.

Boğaziçi'nde asflat çalımaları sürüyor, System.String[]

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde kış gelmeden önce asfaltsız yol kalmaması için kolları sıvayan Belediye Başkanı İbrahim Ercan, beldedeki asfalt çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Yazlık Mahallesi, Şekerpınar Mahallesi sokakları asfaltlandı.


Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde kışa hazırlık çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, kış öncesinde asfaltsız mahalle ve sokak kalmaması için yoğun çaba harcayan Belediye Başkanı İbrahim Ercan, mahalle ve sokakların asfatlanması çalışmalarında ekiplerle birlikte çalışıyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatı veren İbrahim Ercan, kış öncesinde Boğaziçi Beldesinde trafiğin yoğun olduğu ve önem arzeden mahalle ve sokakların bitirilmesine çalışılacağını söyledi. Yapılan çalışmalarda Yazlık Mahallesi 101.cadde üzerinde D-655 karayoluna paralel yan yol, Belediye Hizmet binası önünden Yeşilköy Kavşağı'na kadar olan kısım, Şekepınar Mahallesi 201.Sokakta (Eski Akçakoca Yolu) asfaltlama çalışmaları bitirildi.


Yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan İbrahim Ercan "Asfalt kaplama işleminin kısa sürede tamamlanarak, yolun vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Önümüz kış. Kış öncesinde önemli olan yollarımızın asfaltlamasını bitirmek için ekiplerimiz ile birlikte yoğun çaba harcıyoruz" dedi. - DÜZCE

Yazlık Mahallesi, İbrahim Ercan, Şekerpınar, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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