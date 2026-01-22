Boğaziçi Üniversitesi 2026 THE Sıralamalarında Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boğaziçi Üniversitesi 2026 THE Sıralamalarında Öne Çıktı

22.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi, THE 2026 sıralamalarında eğitim ve sosyal bilimlerde ilk 250'de yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında ilk 250, işletme ve ekonomi ile beşeri bilimler alanlarında ise ilk 300 üniversite arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE'nin üniversitelerde araştırma kalitesi, bilgi üretimi ve patent etkisini merkeze alan yeni değerlendirme sistemi "WUR 3.0" kapsamında açıklanan sonuçlar, Boğaziçi Üniversitesinin çok boyutlu akademik gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi, 2026 sonuçlarına göre, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinleri kapsayan sosyal bilimler ile eğitim bilimleri alanlarında 201-250 bandına yerleşti.

Üniversite, işletme ve ekonomi alanında geçen yıllarda bulunduğu 301-400 bandından 251-300 bandına, sanat ve beşeri bilimler alanında ise 401-500 bandından 251-300 bandına yükseldi.

2026 THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları, Boğaziçi Üniversitesinin araştırma odaklı büyüme stratejisi ve sürdürülebilir akademik ekosisteminin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, üniversitenin farklı alanlarda elde ettiği bu sonuçların, araştırma kalitesini, disiplinlerarası yaklaşımı ve veriye dayalı yönetim anlayışını merkeze alan dönüşümlerinin somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Uluslararası ölçekte rekabet gücümüzü artırmaya ve bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi 2026 THE Sıralamalarında Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik

14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:28:39. #7.11#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi 2026 THE Sıralamalarında Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.