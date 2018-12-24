Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri Sahiplerini Buldu

34 dakika önce

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec'in bu yıl 6.'sını düzenlediği "Boğaziçi Bilişim Ödülleri" sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]

20 Aralık'ta Albert Long Hall'de Tansel Öngel'in sunumuyla gerçekleşen törende 19 ayrı kategoride "Bilişimin En'leri" belirlendi.

15 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde 20 günlük halk oylaması süresince kullanılan 130.000'den fazla oyun yanı sıra seçkin jürinin de oylarıyla belirlenen kazananlar, 500'den fazla katılımcının yer aldığı gecede ilham verici konuşmalarıyla ödüllerine kavuştu.

Törene şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bilişim dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, BÜMK Klasik Müzik Korosu'nun performansı ile renklenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri'de bu yıl 19 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesinde gerçekleşen kokteyl, BÜMK Klasik Müzik Korosu dinletisi, birbirinden özel isimler ve daha fazlasıyla 6. Boğaziçi Bilişim Ödülleri çok özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

20 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende 19 ayrı kategoride ödül alan markalar ve isimler şöyle sıralandı:

En İyi Mobil Haber Uygulaması - Bundle

Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması - Hadi

Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi - yemeksepeti

Yılın En İyi Youtube İçerik Üreticisi - BaBaLa TV

Yılın En İyi PC Markası - MSI

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka - Türk Hava Yolları

Yılın En İyi E-Spor takımı - Bahçeşehir SuperMassive

Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlü - Enis Arıkan&Ezgi Mola

Yılın En İyi Yayıncısı - UNLOSTV

En İyi Telekomünikasyon Şirketi - Turkcell

Yılın En İyi İçerik Sitesi - Webtekno

Yılın En İyi Eğlence Platformu - Netflix

En İyi Teknolojik Girişim - Zeplin

En İyi Ekipman Markası - Logitech

En İyi Bulut Platformu - Google Cloud

En İyi Akıllı Telefon Markası - Samsung

En İyi Seyahat Rezervasyon Sitesi - Trivago

En İyi Yerli Dijital Oyun - Kafa Topu 2

Compec Özel Ödülü - Yarına Umut Ol

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:25 Kaynak: Bültenler

Aralık, Tansel Öngel, Boğazici Üniversitesi, Güncel
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