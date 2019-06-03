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Boğaziçi Üniversitesinde insansı robot geliştirme çalışmaları

1 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, üniversitedeki insansı robot çalışmalarına ilişkin, uzun vadede etkileşimde bulunan bir robot ve bir insandan bahsettiklerini, beklentilerinin insanların hayatını kolaylaştırmak, uzun vadede sadece...

Boğaziçi Üniversitesinde insansı robot geliştirme çalışmaları, System.String[]
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, üniversitedeki insansı robot çalışmalarına ilişkin, uzun vadede etkileşimde bulunan bir robot ve bir insandan bahsettiklerini, beklentilerinin insanların hayatını kolaylaştırmak, uzun vadede sadece istedikleri şeyleri yapmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden araştırmacılar Binnur Görer, İbrahim Özcan ve Yiğit Yıldırım'ın da insansı robot çalışmaları yapan ekipte yer aldığını ifade ederek, robotun önemli özelliğinin insanlarla duygusal etkileşimde bulunabilmesi olacağını vurguladı.
Robotun karşısındaki insanın üzgün veya neşeli olup olmadığını anlayacak ve kendisinin de bazı tepkiler gösterebileceğini aktaran Akın, "Sıklıkla karşımıza çıkan bir soru var; bir robot insansı olmak zorunda mı? Genelde bu tip bir robotun insanlar tarafından daha kolay kabul edilebileceği tezimiz var. Günümüzde insana çok benzeyen robotlar tasarlandığını görüyoruz, çok çeşitli örnekler verilebilir. O kadar benzemesi gerekiyor mu yoksa sadece fonksiyonel açıdan mı benzemesi lazım? Bizim üstünde çalıştığımız konular bunlar. Bu amaçla değişik robot türleri üretip onlar üzerinde çalışıyoruz." bilgisini verdi.
Prof. Dr. Akın, geliştirilmekte olan robotun birden fazla fikri denemeyi sağlayacak çok amaçlı bir platform olacağını ve uzun vadeli hedeflerinin robotun egzersiz yaptıran ya da evde hasta bakıcı olabilen veya insanlara can yoldaşı olabilen çok amaçlı özellikler taşıyan bir robot olarak tasarlanması olduğunu belirtti.
Robotun karşısındaki insana dair kendi kafasında bir model oluşturup ona göre tepki vermesini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akın, şunları kaydetti:
"Daha ilerideki amacımız, robotun karşısındaki insana dair kendi kafasında bir model oluşturup ona göre tepki vermesini sağlamak. Robotun vereceği hizmetin mutlaka sağlık veya bakımla ilgisi olması da gerekmiyor. Robot size bir can yoldaşı da olabilir, sizinle sohbet eder, internete erişerek yeni çıkan kitaplardan söz edebilir. Uzun vadede etkileşimde bulunan bir robot ve bir insandan bahsediyoruz. Beklentimiz insanların hayatını kolaylaştırmak, uzun vadede sadece istedikleri şeyleri yapmasını sağlamak."
Proje araştırmacılarından Görer ise robotun duygusal olarak neler yapabileceği üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, insanın duygu durumlarına göre robotun konuşması ve reaksiyon vermesini sağlamak istediklerini ifade etti.
Araştırmacılardan Özcan ise duyguları ifade edebilmek için yüzün altı farklı duygu durumunu gösterebilecek şekilde olması gerektiğini aktararak, insansı robotun gözleri için çekmeli-itmeli tendon sistemlerini, ağız yapısında ise yay sistemini kullandıklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Bilgisayar, Boğazici Üniversitesi, Güncel
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