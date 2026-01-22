Boğaziçi Yüzücüsü Svechnikov'un Cenazesi Teşhis Edildi - Son Dakika
Boğaziçi Yüzücüsü Svechnikov'un Cenazesi Teşhis Edildi

22.01.2026 15:29
Rus yüzücü Svechnikov'un annesi, oğlunun cesedini Adli Tıp'ta teşhis etti. Cenaze işlemleri sürüyor.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolduktan sonra 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta denizde cesedi bulunan Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesinin cenazeyi teşhis işlemleri tamamlandı.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna (ATK) gelen anne Ogalina Svechnikova ile yakınları binaya girerek, burada bir süre kaldı.

Çocuğunun cesedini teşhis eden Ogalina Svechnikova, işlemlerin ardından buradan üzgün şekilde ayrıldı.

Rus yüzücü Svechnikov'un diğer yakınlarının kurumun önündeki bekleyişi ise sürüyor.

Ailenin yakınlarından Ayla Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadıkları nedeniyle duygularını ifade etmekte zorlandığını anlattı.

Karaman, pek fazla konuşamayacağını dile getirerek, "Uzun işlemlerden sonra resmi evrakın tamamlanmasının ardından cesedin fotoğrafını gördük. Daha sonra da cesedin kendisini gördük. Tanınmayacak halde olduğu veya üzerinde dövme bulunduğuna dair iddialar doğru değil. Kim bu haberi çıkardıysa gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Cenazenin ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin devam ettiğini aktaran Karaman, transfer ve defin evrakının tamamlanması için yoğun bir süreçten geçtiklerini kaydetti.

Karaman, şu an cenaze ve transferle ilgili çok önemli evrakı yetiştirmeleri gerektiğini, yaşadıkları şeylerin gerçekten zor ve kötü olduğunu sözlerine ekledi.

Olay

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılması sonucu cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uluslararası, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Boğaziçi Yüzücüsü Svechnikov'un Cenazesi Teşhis Edildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
