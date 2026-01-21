Boğaziçi Yüzücüsüne Ait Ceset Bulundu

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Kuruçeşme açıklarında dün bulunan ve üzerinde yüzücü kıyafeti olan bir erkeğe ait ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin, 24 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirildi. Gelişme üzerine DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na gelen Rus yüzücünün annesi Ogalina Svechnikova, "DNA testi verdik. Sonucu sabah belli olacak. Sonuç netleştikten sonra belli olacak. Şimdi yüzde 100 cesedin Nikolai olduğu tespit edilmedi. Sonuç belli olduktan sonra haber verilecek" açıklamasını yaptı.

Kuruçeşme açıklarında dün saat 10.45 sıralarında bir tekne personelinin ihbarının ardından Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan çürümüş cesedin ilk incelemesinde baş, ayak ve kollarının olmadığı, üzerinde yüzücü kıyafeti olduğu belirlendi. Cesedin 24 Ağustos 2025 günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliği'nde kayıp müracaatı yapılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov olabileceği değerlendirilirken, ceset kimlik tespitinin yapılması ve otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yüzücünün annesi Ogalina Svechnikova kesin tespite yarayacak DNA testi vermek için İstanbul'a geldi. Saat 17.15 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na gelen ve bir süre içeride kalan anne Svechnikova, çıkışta basın mensuplarına açıklamada, "DNA testi verdik. Sonucu sabah belli olacak. Sonuç netleştikten sonra belli olacak. Şimdi yüzde 100 cesedin Nikolai olduğu tespit edilmedi. Sonuç belli olduktan sonra haber verilecek. Cesedi de görmedik. Hiçbir şey görmedik." dedi.