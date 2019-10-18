Boğaziçili öğrencilerden İstiklal Marşı'na saygısızlığa tepki

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü'nün İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirdiği skandal mailin ortaya çıkmasının ardından Boğaziçili öğrenciler, duruma İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyarak tepki gösterdi.



Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü'nün üyelerine gönderdiği "hoş geldin" mailinde İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Hızla yayılan mail sosyal medyada büyük tepki toplarken, skandala bir tepki de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden geldi. İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığa karşı üniversitenin Sarıyer'deki kampüsünde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. İstiklal Marşı'ndan dizelerin yer aldığı pankartlar ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, Kuzey Meydanı'ndan rektörlüğe yürüdü. Öğrenciler, skandal maile ilişkin rektörlüğe şikayet dilekçesi vereceklerini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söylediler.



"Bardağı taşıran son damlaydı"



İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığın kabul edilmez olduğunu ifade eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yusuf Asiltürk, "Mail bardağı taşıran son damlaydı, biz burada sürekli saygısızlığa maruz kalıyoruz. Kesinlikle bir yaptırım uygulanmıyor. Her türlü değerimizi aşağılayıp, hakaret ve saldırıda bulunmalarına rağmen gene el üstünde tutuluyorlar. Kadın erkek tuvaleti yazılarının hepsini söküyorlar. Rektörlüğe giderek dilekçemizi vereceğiz" dedi.



"İstiklal Marşı'nı okuduk, bu zırvalığa güzel bir cevap niteliğinde"



Boğaziçi öğrencilerinin yapılanı tasvip etmediğini ifade eden Mehmet Batuhan Kaya ise, "Beraberce İstiklal Marşı'nı okuduk. Bu zırvalığa güzel bir cevap niteliğinde olmuştur diye düşünüyorum. Yapılan ciddi bir hakarettir. Biz bunun karşısında durmak için resmi süreçleri de sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL