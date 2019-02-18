Son Dakika Haberleri: Boğazından Yaralanan Köpeğe Vatandaş Sahip Çıktı

Boğazından Yaralanan Köpeğe Vatandaş Sahip Çıktı

1 saat önce

Ordulu bir vatandaş, iple bağlandığı için boğazında derin yara oluşan sokak köpeğini tedavi ettirerek bakımını üstlendi.

Boğazından Yaralanan Köpeğe Vatandaş Sahip Çıktı, System.String[]
Ordulu bir vatandaş, iple bağlandığı için boğazında derin yara oluşan sokak köpeğini tedavi ettirerek bakımını üstlendi.

Bir süre önce gittiği Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, naylon iple sıkı şekilde bağlanması nedeniyle boğazında derin yara oluşan sokak köpeğini fark eden Sinan Er, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine getirdi.

Burada veteriner Fetih Ecioğlu tarafından köpeğin tedavisi yapıldı.

Köpeğin bakımı ve beslenmesini üstlenen Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salıpazarı'nda köpekleri besledikleri alanda boğazından yaralı hayvana rastladıklarını söyledi.

Er, "Köpeğe yemek verirken boğazında kanaması olduğunu gördük. Oradaki veteriner hekime müdahale ettirip, güvenli bir yere aldık. Daha sonra ise Ünye'ye getirdik." dedi.

Köpekte uyuz rahatsızlığı olduğunu da belirten Er, şunları kaydetti:

"Hayvanın boğazında açık yara olduğu için ilaçla yıkama yapamıyoruz. Önce yarayı kapatacağız. Tüylerini iğneyle iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu olayda birilerin köpeğin boğazını naylon iple bağladığını düşünüyoruz. Hayvanseverler olarak, insanların sokakta yaşamak zorunda kalan bu hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Ünye, Salıpazarı, 3. Sayfa
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