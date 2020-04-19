Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar, maske üreten gönüllüleri ziyaret etti - Son Dakika

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinde maske üretimi yapan gönüllüleri ziyaret etti.

Coşar, belediye olarak koronavirüs ile mücadelede ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Bu mücadelede kurumların yanı sıra çok sayıda gönüllünün özellikle maske üretimi konusunda büyük bir gayret içinde olduğunu ifade ede Coşar, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde birçok gönüllümüz evlerinde maske üretimi yapıyor. Katkı ve desteklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Üretilen maskeler ilçemiz devlet hastanesinde sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale getiriliyor. Emeğini esirgemeyen kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.