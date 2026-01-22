BoJ'un Faiz Kararı 8 Şubat Seçimlerine Bağlı

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu yılki faiz kararlarında ülkede 8 Şubat'ta gerçekleşecek erken seçim sonuçlarının etkili olması bekleniyor.

BoJ'un yarınki faiz kararı toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenirken bankanın zayıflayan yen ve siyasi gelişmelerin enflasyon risklerini artırmasıyla birlikte bundan sonraki toplantılar için daha fazla faiz artırımına işaret edebileceği öngörülüyor.

Son zamanlarda yenin değer kaybetmesi ve sağlam ücret artışları beklentileriyle politika yapıcılar enflasyon baskısını kontrol altına alma konusunda kararlı görünüyor.

Böylece BoJ'un, faiz kararı toplantısında büyüme tahminini yükseltmesi de bekleniyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıklamasının ardından tahvil piyasasında da satış baskısı görüldü.

Japonya piyasaları daha önce daha fazla mali teşvik beklentisini olumlu karşılarken artan harcamaların nasıl finanse edileceği konusunda oluşan şüpheler de öne çıktı.

Takaiçi'nin mali genişlemeyi savunması ve bunun enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler de BoJ'un bundan sonra faiz artırımına gitmesine yol açabilecek nedenler arasında yer alıyor.

Bundan dolayı BoJ'un bu yılki faiz kararlarında ülkede 8 Şubat'ta gerçekleşecek erken seçim sonuçlarının etkili olması öngörülüyor.

BoJ verilere odaklanacak

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine, BoJ'un politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın kararlarının verilerle şekilleneceğini ifade eden Kaymaz, bu noktada ekonomik büyüme, enflasyon, reel ücretler gibi faktörlerin başrol oyuncusu konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaymaz, BoJ'un bir gözünün enflasyonda olduğunu vurgulayarak diğer taraftan büyüme projeksiyonlarının yakından takip edildiğini söyledi.

Kaymaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme ve enflasyon cephesinde son toplantıdan beri yeni bazı gelişmeler var. O da Takaiçi'nin teşvik paketi ve vergi indirim planları. Büyümeyi canlandıracak, beraberinde enflasyon yaratabilecek planlardan bahsediyoruz. Nitekim bu sebeplerden dolayı da tahvil piyasasında karışıklığa neden olduğunu gördük. Bu çerçevede para politikası kurulu toplantısında son gelişmelerin de konuşulduğundan, konuşulacağından şüphe etmemek lazım. O bakımdan, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin 8 Şubat'taki seçimlerden ne kadar güçlü çıkacağını da BoJ üyelerinin merakla bekleyeceğini tahmin ediyorum. Diğer taraftan Ueda'nın bu belirsizlikler dolayısıyla basın toplantısında bekle-gör tavrı gösterme ihtimali yüksek."

Bankanın büyüme projeksiyonlarında yukarı doğru revizyona gitmesi halinde, faiz artırımlarına en azından birkaç adım daha yaklaşacağı sonucun çıkarabileceğini belirten Kaymaz, fakat şubat ayı toplantısında ziyade, bir sonraki toplantının seçim faktöründen dolayı daha aydınlatıcı olabileceğini ifade etti.

Şu sıralar zayıf yenin de Japon ekonomisine destek olduğunu, ihracatçıların elini güçlendirdiğini söyleyen Kaymaz, şunları kaydetti:

"Şirket karları yüksek seyrediyor, işsizlik düşük. Ekonomi potansiyel büyüme hızının üstünde seyrediyor. Bu faktörler BoJ'u faiz artırımına yöneltebilecek faktörler. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var. Takaiçi'nin seçimlerden yüksek bir onayla çıkması halinde, siyasi baskı riski de bulunuyor. Takaiçi bilindiği gibi eski Başbakan Abe Şinzo'nun geleneğinden geliyor, büyüme ve harcama yanlısı politikalar izlemeye niyetli. BoJ'un potansiyel sıkılaşma hamleleri ise hükümetle merkez bankasını karşı karşıya getirebilecek riskler arasında bulunuyor."