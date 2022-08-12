Tekirdağ'dan kısa kısa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Bingül, Tekirdağ'a kurulacak olan Bölge Adliye Mahkemesi hakkında Vali Yıldırım'a bilgi verdi.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Cumhuriyet, Müftülük, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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