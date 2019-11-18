Son Dakika Haberleri: Bolivya'da gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı
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Bolivya'da gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

6 saat önce

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ile başlayan protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi.

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Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ile başlayan protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi. View on euronews

Bolivya'da gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:12 
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