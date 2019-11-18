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Bolivya'da gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı
6 saat önce
Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ile başlayan protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi.
Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ile başlayan protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:12
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