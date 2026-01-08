Bolu\'da 13 Kaçak Göçmen ve 5 Tutuklama

Bolu'da polisin takibe alarak durdurduğu iki araçta Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik analiz çalışması gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, şüpheli görülen iki aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

13 göçmen sınır dışı edildi, 5 organizatör tutuklandı

Olayla ilgili araçlarda bulunan ve göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 13 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek, ülkelerine geri gönderme işlemlerine başlandı. - BOLU