Bolu'da 2 katlı ev ve odunluk yandı - Son Dakika

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Hacetler Mahallesi'nde Adem Aşçıoğlu'na ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, odunluğun bitişiğinde bulunan Fadime Gümüş'e ait 2 katlı eve sıçradı.

Olay yerine gelen Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda, 2 katlı ev ve odunluk yandı.