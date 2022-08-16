Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

16.08.2022 11:22
Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da 5 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da 5 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gerede ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma ve takip sonucu şüpheliler M.B, F.Ç. ve E.Y, ilçeye bağlı Zeyneller köyünde kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalandı.

Daha önce de Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kablo çalarken suçüstü yakalandılar Kablo çalarken suçüstü yakalandılar Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler
Kaynak: AA

Hisarcık, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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