Daha önce de Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan araştırma ve takip sonucu şüpheliler M.B, F.Ç. ve E.Y, ilçeye bağlı Zeyneller köyünde kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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