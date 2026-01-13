Bolu'da Asayiş ve Narkotik Operasyonları - Son Dakika
Bolu'da Asayiş ve Narkotik Operasyonları

Bolu\'da Asayiş ve Narkotik Operasyonları
13.01.2026 13:31
Bolu Valiliği, narkotik ve asayiş suçlarıyla ilgili 15 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bolu Valiliğinden 1 hafta içinde yaşanan asayiş, kaçakçılık, narkotik ve göçmen kaçakçılğı suçları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bolu Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 5-11 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 15 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, farklı türlerde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 289 asayiş olayının faili olduğu değerlendirilen 115 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı belirtilerek, ayrıca haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan 4 operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 1 litre sahte alkol, 39 sahte alkol malzemesi ve 11 bin 300 adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği belirtildi.

Mengen'de ihtiyaç sahibi çocukların doğum günü kutlanıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca desteklenen ihtiyaç sahibi çocukların doğum günü kutlanıyor.

Mengen Kayamkamlığının ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen "Bir Çocuk Bir Mutluluk" projesi kapsamında vakıftan destek alan ihtiyaç sahibi çocukların doğum günlerinin kutlandığı bildirildi.

Proje çerçevesinde maddi ve manevi destek sağlanan çocukların özel günleri kutlanarak mutluluklarına ortak olunduğu ifade edilen paylaşımda, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmanın ve onların mutlu anlarına eşlik etmenin önemine değinildi.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Bolu Valiliği, Operasyon, Narkotik, Asayiş, Güncel, Bolu

Son Dakika Güncel Bolu'da Asayiş ve Narkotik Operasyonları - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da Asayiş ve Narkotik Operasyonları - Son Dakika
