Bolu'da balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen balık yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu- Samsun yolundan Gerede istikametine seyreden Recep Ş. idaresindeki 61 K 8953 plakalı balık yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Recep Ş, ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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