Bolu'da balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı sürücü, olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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