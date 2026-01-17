Bolu\'da Buzlanma Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

BOLU'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobille aynı yönde giden yolcu minibüsü çarpıştı. Otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Ali Y. idaresindeki 14 ABY 992 plakalı otomobille, aynı yönde giden Tahsin G. yönetimindeki 14 ABF 226 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Ali Y., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 2 araçta yaralanan toplam 9 kişi de sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.