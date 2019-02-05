Bolu
'da çaldığı araçla kaza yapıp kaçan şüpheli yakalandı
Bolu'da, motorun ısınması için park halinde çalışır halde bırakılan otomobili çalıp 3 araca çarpıktan sonra bırakıp kaçan S.C.(21) yakalandı. S.C. ifadesinde aşırı alkollü olduğunu, amacının hırsızlık olmadığını, aracı geri bırakacağını söyledi.
Olay, 19 Ocak günü Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Cadde üzerinde bir dernekte vakit geçiren M.S., park ettiği aracını ısınması için çalıştırıp derneğe geri döndü. Bu sırada oradan geçen S.C., anahtarı üzerinde çalışır haldeki otomobili alıp kaçtı. M.S., dışarı çıktığında otomobilinin çalınmış olduğunu görüp durumu polise haber verdi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen S.C. bir süre otomobille gezdikten sonra, Kültür Mahallesi
'nde park halinde olan 3 araca çarptı. S.C. otomobili bırakıp kaçtı. Otomobil hasarlı şekilde sahibi M.S.'ye teslim edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobili çaldıktan sonra kaza yapıp bırakan S.C.'nin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.C.'yi Köroğlu
Mahallesi'ndeki evinde dün yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.C.'nin emniyetteki ifadesinde, Aşırı alkollüydüm. Hava da soğuktu. Çalışır halde duran arabayı gördüm. Baktım içinde kimse yok aldım. Biraz dolaştıktan sonra kaza yaptım ve kaçtım. Amacım hırsızlık değildi. Geri bırakacaktım. dediği öğrenildi.
S.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.