Son Dakika Haberleri: Bolu'da, DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da, geçtiğimiz günlerde tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çiftle irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da, geçtiğimiz günlerde tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çiftle irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında, geçtiğimiz günlerde Bolu'da yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çiftle irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüphelinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde olduğunu tespit etti.


Ekiplerin, eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda DEAŞ şüphelisi S.Ş. (33) ve H.İ.Ö. (46) yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda doküman, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi.


Ayrıca, DEAŞ şüphelisi S.Ş. ve H.İ.Ö.'nün Irak ve Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin ülkeye kaçak yollarla girmelerini ve ülke içerisinde faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oldukları öğrenildi. - BOLU

Sakarya, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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