Bolu\'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3'üncü yılında, Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Bolu Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Müftülüğü tarafından tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'nde anma programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, tilavet sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Program, deprem şehitleri için yapılan duanın ardından kılınan cuma namazıyla sona erdi. - BOLU