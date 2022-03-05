Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

05.03.2022 12:09
Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde cami çıkışında yaşlı bir adamı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde cami çıkışında yaşlı bir adamı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçede yaşayan 88 yaşındaki bir vatandaşın, cami çıkışında dolandırıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaşlı adamın 1200 lirasını alarak kaçtığı belirlenen şüphelinin Sakarya'nın Taraklı ilçesine gittiğini tespit etti.

TaraklıEmniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyon sonucunda şüpheli G.D. yakalanarak Göynük'e getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Konya'da 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi Konya'da 430 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi MİDESİNDE 542 GRAM EROİN İLE YAKALANDI MİDESİNDE 542 GRAM EROİN İLE YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement