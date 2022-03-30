Bolu'da elektrik kablosu hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bolu'da elektrik kablosu hırsızlığı şüphelileri yakalandı.

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Akkuş Köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan 2 kişinin şüpheli davranışları üzerine araçta arama yapıldı.

Araçta çalıntı elektrik kablosu ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi, şüpheliler E.Y. ve N.B'nin kabloları Sakarya'da bulunan bir inşaat firmasından çaldığını belirledi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı kablolar Adapazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.