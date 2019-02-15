Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö/pdy Davasında Karar

Bolu'da Fetö/pdy Davasında Karar

40 dakika önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bolu'da Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün "askeri mahrem imamları"ndan olduğu ileri sürülen tutuklu sanık eski öğretmen Hasan Bıçakcı ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrarlayarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık avukatı Ali Mert Sarıkaya, terör örgütü üyeliği için aranan özel kastların herkesçe malum olduğunu belirterek, müvekkilinin bunlardan hiçbirini gerçekleştirmediğini savundu.

Müvekkilinin örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddiasını da kabul etmediğini aktaran Sarıkaya, yeterli delil bulunmadığını öne sürerek sanığın beraatini istedi.

Sanık Bıçakcı ise daha önce hazırladığı yazılı savunmasını mahkemeye gönderdiğini söyleyerek, "ByLock iddiasında ciddi hatalar bulunduğunu düşünüyorum. Tanık beyanları soyut ifadeler içeriyor. Mahkeme HTS kayıtlarını içeriği belirli olmadığı için kabul etmiyor. Halbuki HTS kayıtlarında arayan ve aranan kişiler bellidir. Sabit hatlardan arama iddiası bu nedenle cezaya delili kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün mahrem yapısına dahil olduğu kanaatine vardıkları sanığı, 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:29 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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