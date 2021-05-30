BOLU'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika

BOLU'da, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alpagut Mahallesi Çorak Sokak'ta meydana geldi. Selami Demir yönetimindeki 14 NA 100 plakalı otomobil, Ergün Çalışkan'ın kullandığı 34 BKJ 990 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada Selami Demir, Ayşe Demir, Ergün Çalışkan ve Emine Akman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Emine Akman, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.