Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan Kamber Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yeniçağa- Mengen kara yolunda Kamber Y. idaresindeki 14 EA 627 plakalı otomobil ile Hüseyin M'nin kullandığı 34 PJ 8370 plakalı otomobil Adaköy mevkisinde çarpıştı.

Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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