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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

27.09.2021 09:35
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniçağa- Mengen kara yolunda Kamber Y. idaresindeki 14 EA 627 plakalı otomobil ile Hüseyin M'nin kullandığı 34 PJ 8370 plakalı otomobil Adaköy mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Kamber Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Yeniçağa, Otomobil, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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