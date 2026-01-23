Bolu\'da Kaçak Ürün Operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ürün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14-16 Ocak tarihlerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucu, ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen 280 puro, 58 elektronik sigara, 11 termos, 6 saç düzleştirici, 6 kulaklık, 4 lazer epilasyon cihazı, 4 elektrikli dikey süpürge, 3 su ısıtıcısı, 2 el feneri, 2 elektronik sigara kiti makinesi, 2 tablet ve 1 adet saç şekillendirici ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 4 şüpheli şahıs hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BOLU