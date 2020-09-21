Bolu'da kurallara uymayan 11 kişi yurtta karantinaya alındı-ARŞİV - Son Dakika

Bolu'da kurallara uymayan 11 kişi yurtta karantinaya alındı

BOLU'da, son bir haftada yapılan denetimlerde koronavirüs karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 11 kişi yurtta karantinaya alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koronavirüs denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında ekipler, kontrol noktalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) ve HES kodu kontrolleri yapıldı. Ekipler, özellikle Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda HES kodu denetimi yaptı. Son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde karantina kuralına uymadığı belirlenen koronavirüslü ve virüs temaslı 11 kişinin yakalandığı öğrenildi. 3'er bin lira para cezası uygulanan 11 kişi, Seyyide Nefise Yurdu'na yerleştirildi. Kurallara uymayan kişiler, karantina süreci boyunca yurtta kalacak. Yurtta kalan 11 kişinin ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanırken, masrafların karantina kararına uymayan kişilerden tahsil edileceği belirtildi.