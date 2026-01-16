Bolu\'da Karla Kaplı Eşsiz Manzara

BOLU'da Aladağ bölgesinde karla kaplı alandan geçen menderesler ile yayla evlerinin manzarası dron ile görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Aladağ bölgesinde yer alan yaylalar, karla kaplandı. Bölgede geniş meralar ile yeşil alanlara sahip Sarıalan Yaylası'nda, karların içerisinden geçen mendereslerin yarattığı eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Yol boyunca sıralanan çam ormanları da beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede bulunan Sarıalan Göleti de buz tuttu.