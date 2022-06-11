Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı

11.06.2022 16:06
Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mustafa Mert K. idaresindeki 10 NA 5981 plakalı otomobil ile Zonguldak yolundan D-100 kara yoluna çıkmak isteyen Bülent A. yönetimindeki 38 AFN 729 plakalı otomobil, Mengen kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul, Yeniçağa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement