Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 48 saattir kendisinden haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması devam ediyor.
Pazartesi öğle saatlerinde Uğurlualan köyündeki evinden çıkan 70 yaşındaki, yüzde 50 engelli Ahmet Demir'den haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu arama çalışması başlatılmıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma iz takip köpeği ve köylülerin desteğiyle köy çevresinde, ormanlık alanlarda ve dere yataklarında arama çalışmasını sürdürüyor.
Demir'in yakınları geçen zamanla birlikte Demir'in hayatından endişe etmeye başladıklarını ifade etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da kaybolan 70 yaşındaki engelli kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika