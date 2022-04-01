Bolu'da köye verilen su tankeri yangının büyümesini önledi - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yangın, köye verilen su tankeri sayesinde büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Sarılar köyünde, imamın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım isteyerek, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından orman yangınlarına erken müdahale için köylerine verilen su tankeriyle yangına müdahale etti.

Köy sakinleri, tanker sayesinde itfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar yangının büyümesini engelledi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın, evin çatısında hasara yol açtı.