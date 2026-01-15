Bolu'da Miraç Kandili Coşkusu - Son Dakika
Bolu'da Miraç Kandili Coşkusu

15.01.2026 20:59
Bolu'da Miraç Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar dualar etti ve ibadetlerini gerçekleştirdi.

Bolu'da Miraç Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.

Miraç Kandili dolayısıyla Bolu'da vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki camilerde kandil programları düzenlenirken, ana program Yıldırım Beyazıt Camii'nde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi.

Düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

