Bolu'da Öğrenci Kızlar Parkta Darp Edildi
3. Sayfa

Bolu'da Öğrenci Kızlar Parkta Darp Edildi

Bolu\'da Öğrenci Kızlar Parkta Darp Edildi
03.02.2026 10:15
Bolu'da okul çıkışı kız öğrenciler, yaşça büyük bir grup tarafından parkta darp edildi. 1 öğrenci rapor aldı.

Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir kız grubu tarafından parkta sıkıştırılarak darp edildi. Dehşet anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda, 1 öğrenci darp raporu aldı. Polis ekipleri olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlattı.

Olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi. İddiaya göre şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan grup, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

Dakikalarca darp ettiler

Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Aileler şikayetçi oldu

Olayın ardından korku yaşayan mağdur öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Durumdan haberdar olan aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi. Mağdur öğrenciler ifadelerinde, grubun kendilerini sürekli takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini belirtti.

Konuyla ilgili harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şiddet, Bolu

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Öğrenci Kızlar Parkta Darp Edildi - Son Dakika

Bolu'da Öğrenci Kızlar Parkta Darp Edildi
