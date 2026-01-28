Bolu'da Orman Denetimleri Sıklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bolu'da Orman Denetimleri Sıklaşıyor

Bolu\'da Orman Denetimleri Sıklaşıyor
28.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kaçak kesim ve nakliyata karşı orman emvali taşıyan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

Bolu'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim ve nakliyatın önüne geçmek amacıyla orman emvali taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, durdurdukları araçların sevk belgelerini ve yüklerini didik didik inceledi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve yasa dışı ticarete engel olunması amacıyla kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, orman yolları ve ana güzergahlar üzerinde oluşturdukları kontrol noktalarında 'emval' (orman ürünü) nakliyatı yapan araçları denetledi. Farklı tarih ve noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda, tomruk ve orman ürünü yüklü kamyonlar durduruldu. Orman muhafaza memurları tarafından araç sürücülerinin sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, araç kasasındaki emvalin niteliği ile ibraz edilen belgelerin uyumlu olup olmadığına dair detaylı inceleme yapıldı.

Yetkililer, orman varlığının korunması amacıyla benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Orman Denetimleri Sıklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Orman Denetimleri Sıklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.