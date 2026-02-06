Bolu'da Oto Servisinin Kedisi 'Şıkkıdı' İşe Yaramaz Bir Yardımcı - Son Dakika
Bolu'da Oto Servisinin Kedisi 'Şıkkıdı' İşe Yaramaz Bir Yardımcı

Bolu\'da Oto Servisinin Kedisi \'Şıkkıdı\' İşe Yaramaz Bir Yardımcı
06.02.2026 12:32
'Şıkkıdı' isimli kedi, Bolu'daki oto servisinde tamirci gibi çalışarak herkesi gülümsetiyor.

Bolu sanayisinde bir oto servisinde yaşayan "Şıkkıdı" isimli kedi, adeta tamirci çırağı gibi çalışıyor. Ustasıyla beraber araçların kaputuna çıkan ve motor aksamını dikkatle inceleyen kedi, görenleri tebessüm ettiriyor.

Kuruçay mevkisindeki sanayi sitesinde oto tamir ustası Önder Bodur'un yavruyken sahiplendiği kedi, zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. Servise gelen araçların kaputunun açılmasıyla birlikte ustasıyla harekete geçen Şıkkıdı, adeta bir usta edasıyla motor kısmını ve araç altlarını inceliyor.

Önder Bodur, "Şıkkıdı" adını verdiği kediyi iş yerinin daimi bir personeli gibi gördüklerini söyledi. Kediyi yavruyken alıp büyüttüklerini belirten Bodur, aralarındaki bağı anlattı. Bodur, "Biz kediyi evladımız gibi seviyoruz, elemanımız gibi de yetiştiriyoruz. Mamasını veriyoruz. Videolarda gördüğünüz gibi benimle birlikte motorun yanına gelir, arabanın altına girer. Arabanın üstüne çıkar, motorun sesini dinler, bir ustaymış gibi analiz eder" dedi.

Çalıştığı sırada kedinin yanından ayrılmadığını söyleyen Bodur, "Benim yanımdan ayrılmaz. Canını yakmazsanız size hiçbir şey yapmaz. Biz büyüttüğümüz için kendisi sanayi personeli gibi oldu. Arabalara benimle birlikte gider. Servisimizin daimi elemanı gibi görüyoruz artık" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Ekonomi, Yerel, kedi, Bolu

Son Dakika Yerel Bolu'da Oto Servisinin Kedisi 'Şıkkıdı' İşe Yaramaz Bir Yardımcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bolu'da Oto Servisinin Kedisi 'Şıkkıdı' İşe Yaramaz Bir Yardımcı - Son Dakika
