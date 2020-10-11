TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi - Son Dakika

TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi

11.10.2020 18:42
TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi, System.String[]

Bolu'da, yarın başlaması beklenen TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki 1 ay sürecek derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi.

Bolu'da, yarın başlaması beklenen TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki 1 ay sürecek derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 12 Ekim'de başlaması beklenen 1 ay sürecek olan derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı belirtilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendirileceği ifade edildi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları açıklandı.

Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi. - BOLU

TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi
TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi
TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi
TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi

TEM Otoyolu, Ankara, Ekim, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM otoyolu Bolu Dağı'nda yol çalışması 2 gün ertelendi - Son Dakika

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