Bolu'da Şişme Kar Kızaklarına Talep Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Şişme Kar Kızaklarına Talep Arttı

Bolu\'da Şişme Kar Kızaklarına Talep Arttı
15.01.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışı sonrası Bolu'da şişme kar kızaklarına talep artarken, fiyatlar 400-1500 lira arasında değişiyor.

BOLU'da, kar yağışı sonrası şişme kar kızaklarına talep arttı. Kızak üretimini artıran esnaf Fatih Düğen, Bolu içi fiyatların 400-600 lira arasında olduğunu, özel modellerde ise fiyatların bin 500 liraya kadar çıktığını söyledi.

Bolu'da etkili olan kar yağışları sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışlarıyla birlikte çocukların gözdesi olan şişme kar kızaklarına da ilgi arttı. Yukarı Çarşı bölgesinde esnaflık ve şişme kızak üretimi yapan Fatih Düğen, artan taleple birlikte üretime hız verdiklerini belirtti. Düğen, yarıyıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını dile getirdi.

'BAYA BEREKETLİ GEÇTİ'

Fatih Düğen, "Bizim üretimimiz sadece Bolu'yla sınırlı değil. İl dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. Üretimimiz de devam ediyor. 10-15 gün önce bir ilk karı gördük. Baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömestr sezonundayız, yarın yine bir kar beklentisi var. Umut ediyoruz ki biraz da bereketli olsun" dedi.

'400 İLE 600 ARASINDA BOLU İÇİNE VERDİĞİMİZ FİYATLAR'

Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneye göre çok fazla fiyat değişikliği yok. Sadece maliyet artışlarını yansıttık, kendi yaptığımız ürünlere. 400 ile 600 arasında Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama şehir dışına da veriyoruz. Onları da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanlı şeklinde olanları var. Onların fiyatları da bin 500'ü buluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Şişme Kar Kızaklarına Talep Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Şişme Kar Kızaklarına Talep Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.