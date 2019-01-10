Bolu'da Tır, Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu
'nun Gerede
ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Bolu yönüne giden İlhan Demir idaresindeki 05 LE 261 plakalı tır, Çayören köyü mevkisinde yol kenarında duran Özgür İmrağ yönetimindeki Ağrı
Köse Dağı Turizme ait 34 JM 3989 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, araç sürücüleri yaralanırken, otobüsün muavini Muhammed Arslan
otobüsle bariyer arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.