Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hastaneye gidenlerin bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hastaneye gidenlerin bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Ormanpınar köyü yolu ayrımında Mehmet Özbudak'ın (68) kullandığı 06 AC 0018 plakalı otomobille Mehmet K. idaresindeki 14 LB 766 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon çarpıştı.

Kazada, kamyonun altına giren ve burada sıkışan otomobil sürücüsü Özbudak'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Özbudak'ın eşi Fatma Özbudak (70) ise sağlık ekiplerince Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza kırım ve itfaiye ekiplerinin aracı kamyondan güçlükle ayırması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özbudak'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Kamyon sürücüsü Mehmet K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Özbudak ailesinin Ankara'nın Nallıhan ilçesinden, Bolu'daki bir hastaneye kontrol için gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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