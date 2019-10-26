Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bolu'da, kullandığı araçta 22,77 gram kokainle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bolu'da, kullandığı araçta 22,77 gram kokainle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araç içinde yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 22,77 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen sürücü M.G. (57), buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir
Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu Rusya'dan ABD'ye şok suçlama: Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:48:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]