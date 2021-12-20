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Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı

20.12.2021 09:38
Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberleri: Bolu'da, Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptıkları sırada kopan ağaç parçasının üzerine düştüğü Hüseyin Fırat (55) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bolu'da, Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptıkları sırada kopan ağaç parçasının üzerine düştüğü Hüseyin Fırat (55) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı'na hafta sonu tatili için gelen Hüseyin Fırat (55) ve Ferdi Fırat'ın (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada kopan ağaç parçası üzerlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaç parçasının altından yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ağır yaralanan Hüseyin Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Fırat'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(Faruk Çidem/ İHA)

Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı

Mudurnu, Fırat, Bolu, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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