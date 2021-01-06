Bolu'da yangızede aile geçici evlerine yerleştirildi - Son Dakika

Bolu'da yangızede aile geçici evlerine yerleştirildi

06.01.2021 16:03
Bolu'da yangızede aile geçici evlerine yerleştirildi, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği yangında mağdur olan aile geçici evlerine yerleştirildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği yangında mağdur olan aile geçici evlerine yerleştirildi.

İlçeye bağlı Koçumlar Köyü Kıncallar Mahallesinde 28 Aralık 2020 tarihinde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği yangında evleri tamamen yanan aile, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın öncülüğünde Gerede Belediyesi ve ilçedeki hayırseverlerin katkılarıyla yeni eşyaları alınarak ilçe merkezindeki geçici evlerine yerleştirildi.

Geçici evlerinde ikamet etmeye başlayan aileyi Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ziyaret etti.

Ziyarette Allar, yapılan yardımların yanı sıra ailenin eksikleri ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Yangınzede aile, yangının yaşandığı ilk günden bugüne maddi, manevi her an yanlarında olan Belediye Başkanı Mustafa Allar'a teşekkür etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Geçtiğimiz günlerde Koçumlar köyümüzde meydana gelen yangında eşini ve evini kaybeden Şehriye Çetintaş teyzemizi geçici ikametinde ziyaret ettik. Çetintaş ailemizin ihtiyaçlarını hayırseverlerimizin büyük destekleriyle belediyemizce karşıladık." diye konuştu.

Allar, yangınzede ailenin ilkbaharla birlikte evini de elbirliği ile inşa edeceklerini anlatarak, "Rabbim tüm hemşehrilerimizi afetlerden korusun. Maddi destek sağlayan hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Mustafa Allar, Hisarcık, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da yangızede aile geçici evlerine yerleştirildi - Son Dakika


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