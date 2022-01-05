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Bolu'da yaşlı adamın eskiyen evi hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor - Son Dakika

Bolu'da yaşlı adamın eskiyen evi hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor

05.01.2022 15:31
Bolu'da yaşlı adamın eskiyen evi hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor

Bolu'da iki çocuğuyla yaşayan 81 yaşındaki Halit Yalçın'ın eskiyen evi, hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor.

Bolu'da iki çocuğuyla yaşayan 81 yaşındaki Halit Yalçın'ın eskiyen evi, hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor.

Merkez ilçesine bağlı Yakabayat köyü muhtarı İbrahim Metyar, Bolu Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (KGT) ulaşarak Yalçın'ın durumunu bildirdi.

Yalçın'ın evine giden KGT Başkanı Mahmut Alan ve dernek üyeleri, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.

Bolulu bir müteahhidin girişimleriyle aileye yeni ev yapılması için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle köye gelerek evi yıkan ekipler, yenisinin inşaatına başladı. Yalçın ve çocukları, ev tamamlanana kadar sosyal yardımlaşma aracılığıyla köyde kiralanan evde yaşayacak.

Emekli maaşıyla geçinen Yalçın, gazetecilere, durumunun ortada olduğunu belirterek, "Çocuklarımın biri 9, diğeri 11 yaşında. Evim eskiydi, 50 senelikti. Allah yapandan, edenden bin kere razı olsun." dedi.

KGT Başkanı Alan da insanlık örneği gösteren müteahhidin evdeki eşyaları da yenileyeceğini belirterek, "400-500 bin lira gibi bir rakama mal olacak. Yardım etmek isteyenleri de direk amcamızla görüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

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Mahmut Alan, gençlik, Köroğlu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da yaşlı adamın eskiyen evi hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da yaşlı adamın eskiyen evi hayırseverlerin desteğiyle yenileniyor - Son Dakika
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