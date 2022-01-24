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Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2) - Son Dakika

Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2)

24.01.2022 11:22
Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2)

100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDIKarayolları ekiplerinin Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu geçişi ve Gerede mevkisinde yaptığı çalışmaların ardından her 2 yolda saat 10.35'te tamamen ulaşıma açıldı.

TEM VE D-100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları ekiplerinin Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu geçişi ve Gerede mevkisinde yaptığı çalışmaların ardından her 2 yolda saat 10.35'te tamamen ulaşıma açıldı. Zemindeki kar temizlenirken, tuzlama çalışması yapıldı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar yollarına devam etti. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte diğer kentlerden TEM Otoyolu'na girişlere izin verildi.


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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2) - Son Dakika
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