Bolu Dağı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz 'in yüksek kesimlerinde 4 gün aralıklarla yağan kar, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası , Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

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